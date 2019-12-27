Haberler » Güncel » Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Haber

Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi

Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.

27.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:00 Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi
'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken, okullar da tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. kent genelinde şiddetli şekildi hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine gittiği ve alan taraması yaptığı bildirildi. Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 2-3 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi. Öte yandan, AFAD 4.9'luk deprem sonrası 3.8, 3.5 ve 2.6 şiddetinde artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası Valilik kararıyla kentteki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten vatandaşlar, korkuyla hemen dışarı çıktıklarını aktardı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36   Doğu yeniden beyaza büründü-muş - Haber
12:36   Boğaz'da gemi karaya oturdu - Haber
12:36   Elazığ deprem sonrası merkez üssü sivrice'de son durum-1 - Haber
12:36   AK Parti'li Alpay Özalan'dan "VAR" değerlendirmesi Açıklaması - Haber
12:36   Tunus iki başarılı seçimin ardından 2020'de istikrarı yakalayabilecek mi? - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
27.12.2019 12:38:01