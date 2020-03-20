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Elazığ'daki 5.0'lık deprem anı kamerada

Elazığ'daki 5.0'lık deprem anı kamerada Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

20.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:17
Elazığ 'daki 5.0'lık deprem anı kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bir çok insan kendini dışarı attı.AFAD ve İtfaiye ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı mahalleleri kontrol edip sokağa çıkan vatandaşlarla görüştü.
Deprem paniği de şehirler arası otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde vatandaşların panikle dışarıya çıkmaya çalıştıkları yer aldı.
Öteyandan Vali Çetin Oktay Kaldırım'da yaptığı açıklamada;"Bu akşam saat 20: 53'de merkez üssü Sivrice olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili tüm ekiplerimizle saha çalışmalarımız devam etmektedir, şu ana kadar olumsuz bir durum yoktur"diye bilgi verdi. Elazığ’daki 5.0’lık deprem anı kamerada

Kaynak: İHA

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Elazığ'daki 5.0'lık deprem anı kamerada
Etiketler : Sivrice, Elazığ, Deprem, Genel

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