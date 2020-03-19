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Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:40
Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Elazığ’daki 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Etiketler : Sivrice, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

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