Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:40
Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA