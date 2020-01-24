Haberler » Güncel » Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler - Haber

Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından Elazığ'dan bu kareler geldi.

24.01.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:12

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMDEN İLK KARELER GELDİ

Büyük korku ve panik yaratan deprem sonrası Elazığ'dan ilk kareler ajanslara düştü. Fotoğraflarda sokak ortasında vatandaşların ateş yakarak ısındığı ve park ile meydanları dolduran vatandaşlar görülüyor.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

5.4 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre 21:08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İşte Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk kareler...



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivriceİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil

Son Dakika: Hulusi AkarSon Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

ElazığElazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

ElazığElazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivriceİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil

Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilirElazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Son Dakika: Hulusi AkarSon Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Diyarbakır, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı
23:11  Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük
23:10  Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Sivrice'de çöken binada kurtarma çalışmaları (3)
23:05  Depremde cami minaresi yıkıldı
23:05  Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor
24.1.2020 23:19:22