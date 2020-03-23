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Elazığ'daki camilerden dua sesleri yükseldi

Elazığ'da korona virüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua sesi yükseldi.

23.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:19
Elazığ'daki camilerden dua sesleri yükseldi
Elazığ 'da korona virüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua sesi yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, korona virüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıklamasının ardından Elazığ'da da camilerin ışıkları yandı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesi yükseldi.

Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii'nden de diğer camilerde olduğu gibi dua edildi. Aynı zamanda vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Elazığ, Güncel

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