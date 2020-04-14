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Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:10
Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Elazığ 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Borat sokakta bulunan alkol satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile mekana gelen İ.K. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.K.'nin silahla ateş etmesi sonucu o anda iş yerinde bulunan 69 yaşındaki Şahin B. vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli İ.K. ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bulunduğu adres tespit edilen şüpheli İ.K. ile F.K. yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa
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