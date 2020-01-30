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Elazığ'daki deprem

Elazığ'da meydana gelen depremde köy yollarına düşen taş parçaları temizleniyor.

30.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:50Elazığ'daki deprem
'da meydana gelen depremde köy yollarına düşen taş parçaları temizleniyor.
İl Genel Meclisi Üyesi Turgay Aksoy, yaptığı açıklamada, Yaylanlı köyü yoluna düşen kaya parçalarının köy hizmetleri ekiplerince temizlendiğini söyledi.
izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için devlet ve millet olarak el ele çalıştığını anlatan Aksoy, "Depremin ardından birçok köy yoluna kaya parçaları düştü. Elazığ Özel İdareye bağlı ekiplerimiz yoldaki kaya parçalarını kaldırdı. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin." dedi.

Turgay Aksoy, Baskil, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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