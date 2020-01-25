Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

DEPREM ANI VATANDAŞIN KAMERASINDA

6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir restoranda yemek yiyen vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde avizeler şiddetli bir şekilde sallanırken, görüntüleri çeken vatandaş, "Hocam deprem oluyor. Ben huylandım. Dehşet sallanıyoruz. Çok sallandık, ben huzursuz oldum" sözleriyle korkusunu dile getirdi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 15'e yükseldi. Elazığ Valiliği ve Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, 8'i Elazığ, 6'sı Malatya'da, 1'i Diyarbakır'da olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da üç ilçede 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Elazığ'da da 225 kişinin yaralandığı açıklandı.