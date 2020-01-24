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Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.

24.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:01

Merkez üssü 'ın ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi.

CANLI YAYINDA PANİK ANLARI YAŞANDI

Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREME ALIŞVERİŞTE YAKALANDILAR

Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı.

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