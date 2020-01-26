Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı

Merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ 'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

BÜYÜK YIKIM KAMERALARDA

Büyük şiddetli deprem anları ise kameralara yansıdı. Büyük paniğin yaşandığı depremde herkes kaçacak, saklanacak bir yer aradı. Bir görüntüde vatandaşlar spor yaparken depreme yakalandı. İçeridekiler ağırlık kaldırırken her yer sallanmaya başladı.

Kapıya yakın olanlar şanslıydı. Diğerleri ise saklanacak bir yer aradı. Görüntülerdeki genç, önce ayna asılı kolonun yanında durdu. Tavandaki parçalar ise başına düştü. Saniyeler sonra ayna da aşağı indi. Çalışanlar da büyük korku yaşadı. Soyunma odasının dolapları aşağı indi. Deprem anında internet kafedekiler de kahvedekiler de panikle kapıya koştu.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı enkaz alanında çalışmalar devam etti. Gece de devam eden çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da yoğunlaştırıldı. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.