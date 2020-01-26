Haberler » Güncel » Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı - Haber

Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı

6,8'lik deprem Elazığ ve çevre illeri beşik gibi salladı. O anlarda panik de çaresizlik de bir aradaydı. 22 saniye süren o kabus güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

26.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:38

Merkez İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası 'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

BÜYÜK YIKIM KAMERALARDA

Büyük şiddetli deprem anları ise kameralara yansıdı. Büyük paniğin yaşandığı depremde herkes kaçacak, saklanacak bir yer aradı. Bir görüntüde vatandaşlar yaparken depreme yakalandı. İçeridekiler ağırlık kaldırırken her yer sallanmaya başladı.

Kapıya yakın olanlar şanslıydı. Diğerleri ise saklanacak bir yer aradı. Görüntülerdeki genç, önce ayna asılı kolonun yanında durdu. Tavandaki parçalar ise başına düştü. Saniyeler sonra ayna da aşağı indi. Çalışanlar da büyük korku yaşadı. Soyunma odasının dolapları aşağı indi. anında internet kafedekiler de kahvedekiler de panikle kapıya koştu.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sürsürü Mahallesi'nde Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı enkaz alanında çalışmalar devam etti. Gece de devam eden çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da yoğunlaştırıldı. Ekiplerin enkaz alanındaki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Depremin ardından Elazığ ve MalatyaDepremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı

Arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldıArama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldı

ElazığElazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Elazığ'daki deprem anları anbean kameralara yansıdı

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51  Adana'da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
11:50  Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
11:50  Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
11:50  Cedi Osman'dan depremzedelere büyük destek
11:50  "Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA
26.01.2020 11:55:53