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Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

24.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:07Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi
'ın ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Malatya genelinde de hissedilen depremde vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Evlerini terk eden vatandaşlar artçı sarsıntılar ihtimali üzerine sokakta ve araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor. sonrası otomobilleriyle ana caddelere çıkan vatandaşlar, il genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Deprem nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, yaşadıkları panikten ötürü geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti. - MALATYA

Malatya, Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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