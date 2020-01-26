Haberler » Güncel » Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Haber

Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

26.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:18
'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
31 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Elazığ'daki deprem - Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (4)

Mustafa Paşa, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:53  Giresun'da sokak müzisyenleri depremzedeler için çaldı
14:52  ATO'nun deprem bölgesine gönderdiği yardım tırları yola çıkmaya başladı
14:56  Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
14:51  Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
14:56  Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depreme bir kadın doğum sırasında yakalandı
26.01.2020 15:00:05