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Elazığ'daki deprem nakdi yardım miktarı 70 milyona ulaştı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından 5 bin 134 kişi konteyner kentte kalmaya başlarken, bugüne kadar 70 milyon lira da nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

06.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:45
Elazığ'daki deprem nakdi yardım miktarı 70 milyona ulaştı
Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından 5 bin 134 kişi konteyner kentte kalmaya başlarken, bugüne kadar 70 milyon lira da nakdi yardım yapıldığı bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'da 37, Malatya 'da 4 olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybetti ve binlerce yapının hasar gördüğü 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla 1'i depremin merkezi üssü Sivrice ilçesinde, 3'ü şehrin belirli bölgelerinde olmak üzere toplam 4 farklı noktada 2 bin 584 adet konteyner evden oluşan geçici barınma merkezleri yapıldı. Geçici barınma merkezlerinde bugün itibariyle bin 485 aileden oluşan 5 bin 134 kişi konaklamaya başladı.
Öte yandan kent genelinde nakdi ve ayni yardımlar ise Valilik koordinesinde düzenli olarak yapıldığı bildirildi. Bu güne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 50 milyon 557 bin lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 9 milyon 931 bin 400 lira, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise 9 milyon 826 bin 33 TL olmak üzere toplam 70 milyon 314 bin 733 lira nakdi yardım verildiği bildirildi.
Ayrıca, depremzedelere 221 bin 174 adet giyim, 61 bin 200 alışveriş çeki, 23 bin 986 çadır, 95 bin 424 yatak, 214 bin 772 battaniye, 92 bin 799 gıda kolisi,188 bin 294 bebek bezi hijyen paketi, 49 bin 493 ısıtıcı soba ve 22 bin 323 ton kömür odun yardımında bulunulduğu kaydedildi.
(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel
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