Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm dünyadan Türkiye'ye gelen taziye ve destek mesajları haberlerimizi...

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi.

Depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayan 11 ülkenin dışişleri bakanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

Öte yandan, 31 ülkenin dışişleri bakanları ile 17 ülkenin dışişleri bakanlıkları sosyal medya hesapları Twitter'dan başsağlığı dileğinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak, taziye ve destek mesajlarını iletti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten İranlı ve Hollandalı bakanlar, yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Daha önce Twitter'dan taziye dileklerini ileten Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, ülkesinin Türkiye'ye taziye ve desteklerini yineledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Somali halkından Türk halkına dayanışma mesajı

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan ????Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara da Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız zor günlerde her zaman Somali halkının yanında olan Türk halkına." şeklinde konuştu.

Libya UMH'den Türkiye'ye taziye

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da yayımladığı mesajda, deprem haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına içten taziyelerini sunan Siyala, şu ifadeyi kullandı:

"Yüce ve Aziz Mevla'dan hayatını kaybedenleri engin rahmetiyle kuşatmasını, yaralılara acil şifalar vermesini dilerim. Bu fırsattan istifade ederek, zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost Türk halkına daha fazla ilerleme ve bolluk dileklerimi sunarım. İçten takdir ve saygılarımı kabul buyurunuz."

Eski Afganistan Dışişleri Bakanı İdris Zaman, Twitter'dan, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Türk kardeşlerimiz dualarımızda." ifadesine yer verdi.

Litvanya'dan Türkiye ile dayanışma mesajı

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ve Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios da sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun deprem sonrasında Türk mevkidaşına, İtalya'nın taziyelerini ve desteğini ilettiği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez de sosyal medyadan "İspanya, deprem kurbanlarının aileleri ve arkadaşlarıyla yas tutuyor." paylaşımında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan, taziyelerini yolladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Korkunç depremde sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkıyla beraberiz." mesajını Twitter üzerinden iletti.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek başsağlığı dileklerini sundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Twitter'dan "Bu acı zamanda Ukrayna, Türkiye'nin yanında ve dualarımız Türk halkıyla." ifadelerini kullandı.

Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali de sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziyelerini sundu ve dayanışma mesajı verdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de "Dualarımız bu zor durumda kurbanlar ve aileleri ile birlikte. Allah herkesi korusun." mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkı adına Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de Twitter'dan paylaştığı mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bu zor zamanlarda tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye hükümeti ve Türk halkı ile beraber." ifadesini kullandı.

"Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye"

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu'nu da ekleyerek "#PrayForTurkey" etiketine yer verdi.

Cakaj, mesajında "Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı derin endişe duyduk. Bu zor zamanlarda depremden etkilenen Türk kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız Türkiye ile." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Kalplerimiz Türk dostlarımızla, güçlü kal Türkiye." mesajını paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Novruz Memmedov da bakanlık kanalıyla paylaştığı mesajında, "Elazığ'daki deprem dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Olabilecek ihtiyaçlarınız için her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Yakın müttefikimiz ve dostumuzla tam dayanışma içerisindeyiz. Türk halkının ve özelikle mağdur ailelerin üzüntülerini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Ayrıca, Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de depremin ardından Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun taziye mesajını paylaştı.

Meksika ve İspanya Dışişleri Bakanlıkları, Twitter'dan Türkiye'ye dayanışma ve taziye mesajlarını iletti.

Öte yandan, Hırvatistan, Arjantin, Ermenistan, İsrail, İran, Irak, İtalya, Gürcistan, Paraguay, Maldivler, Afganistan, Meksika ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlıkları da Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

AB'den "dayanışma" mesajları

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunca Twitter'dan yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Twitter'dan "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

BM'den taziye ve destek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

