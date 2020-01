Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajları

Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan, Pakistan ve Kırgızistan'dan, Elazığ 'da meydana gelen deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajları verildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mesajında, böyle bir zor zamanda acıları paylaştığını belirterek, "Tüm Kazakistanlılar ve kendi adıma kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.Tokayev, mesajında, deprem sonucu hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ise deprem sonucu hayatını kaybedenlerin haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.Nazarbayev, Türk halkının acılarını paylaştığını vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.KKTCKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yayımladığı mesajında, tüm Türkiye 'ye başsağlığı ve sabır diledi.Akıncı, mesajında Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum." dedi.GürcistanGürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın müttefikimiz ve dostumuzla tam dayanışma içerisindeyiz. Türk halkının ve özelikle mağdur ailelerin üzüntülerini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelere yer verildi.PakistanPakistan Başbakanı İmran Han, deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.Han, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vereceğini belirterek, "Türkiye'de yaşanan depremde çok sayıda can kaybı yaşanması ve yaralı haberlerinden dolayı üzüntü içindeyiz. Dualarımız kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyledir. Pakistan her zaman onların yanındadır ve böyle bir zamanda her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise başsağlığı dilekleri iletilerek, "Pakistan hükümeti ve halkı, Türkiye'nin doğusunda yaşanan depremden yaralanan ve hayatını kaybedenler için derin üzüntü içindedir." denildi.Yaralılara acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'nin acısını paylaştığı ve Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.KırgızistanKırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajlarını iletti.Ceenbekov, Elazığ'da meydana gelen deprem sonucu can kaybının olduğunu derin üzüntü ile öğrendiğini belirterek, "Kırgızistan halkı adına ve kendi adıma size ve Türkiye halkına en derin başsağlığı diliyorum. Kurbanların ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verildi.Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine, Elazığ'da meydana gelen deprem haberiyle sarsıldıklarını anlatarak, " Deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz daima Türkiye devletinin ve halkının yanındayız." dedi.