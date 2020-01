Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

Kosova, Arnavutluk , Gürcistan, Belçika, Kuzey Makedonya ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından dost ülke Türkiye 'nin yanında olduklarını ifade etti.Sosyal medya hesabı Facebook'tan Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımda bulunan Haradinaj, Elazığ'daki deprem haberini endişeyle aldığını dile getirdi."Türk devleti, halkı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." diyen Haradinaj şunları kaydetti:"Bu trajik olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Düşünce ve dualarım oradaki vatandaşlarladır. Kosova kurumları, gerekli insani yardım ve Kosova Güvenlik Gücü operasyonel birimler bakımında yardım etmeye hazırdır. Bu trajedide Kosova dost ülke Türkiye'nin yanındadır."ArnavutlukArnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk halkının acısını paylaştıklarını belirtti.Arnavutluk Meclisi Basın Ofisinden yapılan açıklamada Ruçi, "Bu zor zamanlarda, şahsım ve Arnavutluk Meclisi adına desteklerimizi sunuyor, Türk halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz." dedi.Yaralılara acil şifalar dileyen Ruçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve dayanışmamızı ifade ediyoruz çünkü doğal afetlerle ortak bir şekilde daha kolay ve hızlı baş edebiliriz." ifadelerini kullandı.Öte yandan, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha, sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Depremde hayatını kaybedenlerden dolayı Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye halkıyla dayanışma içindeyiz." dedi.Avrupa Konseyi Parlamenter MeclisiAvrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Pasquier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den kendilerine korkunç haberler ulaştığını, ülkenin doğusundaki depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.Başkan Pasquier, "AKPM adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve bu trajediden etkilenen herkese sempati duyuyorum." ifadelerini kullandı.Avrupa Konseyi, sosyal medya hesabından, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in Elazığ'daki depreme ilişkin mesajını paylaştı.Buric, "Türkiye'deki depremde bu kadar çok insanın hayatını kaybettiği için derinden üzüldüm. Düşüncelerim kurtarma operasyonuna yardım edenlerden yana. Avrupa Konseyi adına, üye ülkemiz Türkiye halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.GürcistanGürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajını yollayarak bu zor anlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi.Gakharia, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin mağdurları, kurbanları ve ailelerine başsağlığı diliyorum ve dayanışmamı ifade ediyorum. Bu zor anlarda Gürcistan Türkiye'nin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.BelçikaBelçika Savunma ve Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle "dayanışma" mesajı yayımladı.Goffin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin doğusundaki Elazığ kentini çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yıkıcı bir deprem vurdu. Kalbim, yaşamını kaybedenler ve aileleri ile. Belçika, bu felaketin üstesinden gelmesi için Türkiye'nin yanında." ifadelerini kullandı.Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya'daki Türk, Arnavut ve Makedon siyasi parti başkanları, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, "Elazığ'da meydana gelen ve Elazığ çevresinde de hissedilen depremde etkilenen tüm vatandaşlara büyük geçmiş olsun." dedi.Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, depremi derin bir teessürle öğrendiklerini belirterek, "Yüce Allah vatanımızı, milletimizi her türlü felaketten korusun. Hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin. Allah, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü afetten, kazadan, beladan korusun. Acınız, acımızdır. Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.Makedon partisi olan Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı ve eski başbakan Zoran Zaev, Türkiye'den endişe verici haberler aldıklarını vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olabildiğince az hasar oluşmasını temenni ediyorum. Düşüncelerimiz Türk halkıyla birliktedir." dedi.Başka bir Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, "Türkiye, dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanlarda kalbimiz ve düşüncelerimiz sizinle ve yaralıların aileleriyle birliktedir." ifadelerini kullandı.Arnavut partisi olan Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı Ali Ahmeti ise "Türk halkı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu ağır doğal afetten dolayı meydana gelen zorlukların aşılması çabalarınızda sizlerin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.Yine bir başka Arnavut partisi olan AlternAtivA'nın genel başkanı Afrim Gashi de Türkiye için dua ettiklerini dile getirerek, "Söz konusu zorluğun olabildiğince az kayıp ve hasarla atlatılmasını diliyorum. (Türkiye) Bu ülke bir süre önce Arnavutluk'taki kardeşlerimize yardım sundu. Bu yüzden biz de bu dost halka elimizde bulunan imkanlarla yardım etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.