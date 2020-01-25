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Elazığ'daki deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depreminin salladığı yerleri gösteren harita yayınladı.

25.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:05

Merkez üssü olan deprem kuzeyden güneye bütün Türkiye'yi sarsarken, Suriye ve Irak'ın geniş kesiminde de hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin salladığı yerleri gösteren haritayı yayınladı.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı Türkiye'nin kuzeyindeki Trabzon, Samsun, Giresun ve Artvin'den en güneydeki Hatay, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar her yeri salladı.

DİKKAT ÇEKEN HARİTA

Deprem, Türkiye'nin güney komşuları Suriye ve Irak'ın geniş kesiminde de hissedildi. Sarsıntının etkileri Suriye'nin batısındaki Hums'tan Irak'ın ortasına kadar ulaştı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi de depreminin salladığı yerleri gösteren bir harita yayınladı.

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Elazığ'daki deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

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