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Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası canlı yayına bağlanan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

24.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:15

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet , açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

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24.1.2020 21:44:32