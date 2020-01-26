Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Elazığ 'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 22 saniye sürdüğü belirtilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya , Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin hayatını kaybetti.

1466 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1466 kişinin yaralandığını açıkladı. Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

45 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

505 ARTÇI DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

73 BİNA YIKILDI

Bakan Murat Kurum 6,8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlar incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti. Üç bakanın depreme ilişkin son bilgileri paylaştığı açıklamalar şöyle:

Süleyman Soylu: Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Bilgi akışını kesmemeye özen gösterdik. Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniye hayatını kaybetti. Değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Göçük altında kalan vatandaşlarla ilgili net sayı vermekten kaçınırız. Adıyaman'da cezaevinde hasar olduğu belirlendi, cezaevinin boşaltılmasının doğru olacağı kararına varıldı. Tüm yardımlar AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların ulaştırılması açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Biz şu ana kadar nakdi yardım konusunda değerlendirmede bulunmadık. Bir değerlendirme yapıp vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum.

Fahrettin Koca: Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunduk. Hastanelerimizi ziyaret edip bilgi aldık. 22 vatandaşımızı kaybettik. Hastanelere başvuranlar arasında kaygı ve panik yaşayanlar da var. Personelimiz yoğun gayret gösteriyor. 382 vatandaşımızın yaralıydı. 128 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bunlardan 34'ü yoğun bakımda. Şu anda durumu kritik olan hastamız yok. Gece boyunca müdahale edilen ameliyat edilen 8 hastamız var. Hiçbir eksik oluşturmamaya çalışıyoruz. Toplam 317 ambulansla hizmet ettik.

Murat Kurum: Olayın hemen ardından afet böglesine geldik. Şu an itibarıyla bakanlığa bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple ile hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. İlk tespitlere göre Elazığ merkezde 4, Gezin'de 1 bina yıkık. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapı var, incelemeler devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sürsürü ilçesinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz edenler var. Bu binalar da takip ediliyor. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hızlı bir şekilde başlayacak. Valiliğimiz bugün itibarıyla nakdi yardımları yapacak. Malatya'da da 25 yıkık bina var. Halen artçı sarsıntılar devam ediyor ve edecek. Hafif veya ağır hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde çalışmalar yürütülecek.