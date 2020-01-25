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Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.

25.01.2020 05:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:07

AFAD verilerine göre, 'ın ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

ÜNLÜLERDEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR GELDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından depremle ilgili paylaşım yaptı.

İşte ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:

ACUN ILICALI: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle...

TUĞBA EKİNCİ: Hepimiz Allah'a emanetiz. Korkuya kapılmayın bu kural değişmeyecek. Elhamdülillah Müslümanız.

CÜNEYT ÖZDEMİR: Elazığ depremi sonrası yaşananlara baktığımda bir kez daha acılarımızın, üzüntülerimizin, endişelerimizin ortak olduğunu görüyorum. Bizi aynı coğrafyada olduğu kadar aynı kaderde de birleştiren bir tutkalla bağlıyız birbirimize. Birilerimizin değil hepimizin başı sağ olsun.

ALİŞAN: Elazığ, Malatya... Allah yardımcınız olsun dualar sizinle...

HÜLYA KOÇYİĞİT: Tüm dualarımız, kalbimiz sizlerle. Allah bir daha yaşatmasın. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ.

İZZET YILDIZHAN: Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza YÜCE ALLAH'TAN rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybı artmadan vatandaşlarımızın sağ salim kurtulmasını istiyorum.

EMEL SAYIN: Geçmiş olsun Elazığ... Kalbimiz de dualarımız da sizinle.

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Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi

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