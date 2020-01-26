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Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı! 2 kardeş aynı tabuta konuldu

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu.

26.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:52Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı! 2 kardeş aynı tabuta konuldu

merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan için Kışla Camisinde tören düzenlendi.2 kardeşin cenazeleri ise küçük olduklarından dolayı tek tabutta yer aldı.

5 KİŞİLİK AİLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları güçlükle ayakta durdu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

"HER OLAYDAN DERS ÇIKARTIP TEDBİR ALMALIYIZ"

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Kur-an'ı Kerim'de kıyamet ile zelzele kelimelerinin aynı ifadeyi taşıdığını ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Bundan sonra bize düşen onlara dua etmek. Her olaydan ders çıkarıp, tedbirlerimizi almalıyız. Takdir Allah'ındır, kula tedbir düşer. Takdire boyun eğeceğiz, sabır göstereceğiz. Sabır olmazsa yaşamamız mümkün değil." dedi. Bakanlar Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, ailenin geride kalan yakınlarına başsağlığı dileyerek, cenazeleri omuzladı.

2 KARDEŞ AYNI TABUTTA

12 yaşındaki Miraç Ali ile kardeşi 2 aylık Rüya Aslan aynı tabuta konuldu. Tabutun önüne gelen baba Serhat Aslan, "2 ay önce geldin, keşke biraz daha kalsaydın. Takdir böyle, iman etmişiz ama ciğerimiz yanıyor." diye konuştu. Törenin ardından cenazeler Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

ACILI BABAYI TESELLİ ETTİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım acılı babaya sarılarak teselli etti.


Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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