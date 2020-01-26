Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ

İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

BAKAN SOYLU: SÜRSÜRÜ MAHALLESİ'NDE 6 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son açıklamada, "Bu saatte kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama faaliyetimiz bitti, tarama faaliyetimiz başladı. Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişi enkaz altında, kurtarma çalışması sürüyor. (Yardım uyarısı) AFAD yönlendirme yapmadan, kimse kendi başına bölgeye bir şey göndermesin. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Malatya ve Elazığ'a çağrımdır. Kaymakamlıklarımız 24 saat açık. Vatandaşlarımız evlerine ne zaman dönebileceklerini soruyorlar. Hasarsız evleri hemen anlamak istiyoruz. Çalışmalar devam ediyor, kaymakamlıklarımız açık. Orada onların da müracaatlarını alacağız ve gerçekleştireceğiz. Aldığımız bütün müracaatlarda da aldığımız tespit sonuçlarını paylaşacağız. Evi sağlam olmayanı da önce geçici barınma yerlerinde, ondan sonra acil kira yardımını vereceğiz" dedi.

SAĞLIK BAKANI: YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYIMIZ 13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Hastanelerde tedavi gören yaralı sayısı 104. Elazığ'da yoğun bakımda yatan hasta sayımız 13 sayısına kadar düşmüş oldu. 39 saatlik zaman diliminde hem UMKE ekibimiz, hem 112 Acil ekibimiz sahada hizmet veriyor. Sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı." açıklamasında bulundu.

BAKAN KURUM: ACİL YIKILMASI GEREKEN 12 BİNA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. Vatandaşlarımız kaymakamlıklara başvurup hasarlı binalarını bize bildirmelerini bekliyoruz. Hasar tespit çalışmalarını bu şekilde hızlandıracağız. Elazığ ve merkez ve Sivrice'de 31 yıkık bina tespit edildi. Acil yıkılması gereken 12 bina var. Mustafa Paşa'da bütün binalar hızlıca kontrol edilecek." açıklamasında bulundu.

KIZILAY BAŞKANI KINIK: KAN İHTİYACI KONUSUNDA SIKINTI YOK

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, Malatya bölgesinde 2 bini aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Elazığ'da da ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları verildi ve verilmeye de devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Devletimizin bütün kurumlarıyla Kızılayımızla beraber sahada bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Yakınlarını yitirmiş olan vatandaşlarımıza psiko sosyal destek veriliyor. Bir taraftan bölgede oluşabilecek kan ihtiyacı için Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri almıştı. Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın soğuk şartlardan etkilenmemesi adına çeşitli hizmetler veriyoruz. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMDE SON DURUM

AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin kahvaltı, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 640 olduğu kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

SÜLEYMAN SOYLU: ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının çok titiz şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtarma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

BAKAN TURHAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." ifadeleri kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Elazığ merkez Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da merkez Mustafa Paşa Mahallesindeki çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Gülsüm İ. hastaneye kaldırılırken, aynı enkazda yürütülen çalışmada 2 kadın daha yaralı çıkarıldı.

"DÖRT SES DUYDUK"

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda yürütülen çalışmaları bakanlar Kurum ve Koca ile birlikte takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından enkazdan 1 kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.

Saat 11.05'te bir kişinin daha kurtarılmasıyla Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bina enkazından çıkarılan yaralı sayısı 5'e ulaştı.

HALK PARK, BAHÇE VE KENT MEYDANLARINDA

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için binalara girmeyen vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddette ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konuda da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

Dört kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çok sayıda evde hasar oluştu. İlçede AFAD ve yardım ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi. Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerideki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

CHP'Lİ İSİMLER İNCELEMEDE BULUNDU

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, depremde Doğanyol'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun.