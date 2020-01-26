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Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır'da 3 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını söyledi.

26.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:09Elazığ'daki depremden etkilenen Diyarbakır'da 3 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği 'ın ilçesinde 3 binanın yıkıldığını söyledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakamı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde 35 kişinin öldüğü bin 500'ü aşkın kişinin de yaralandığı deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Bakan Kurum, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 binanın yıkıldığını kent genelinde ise 16 binanın ağır, 4 binanın orta ve 232 binanın ise az hasar gördüğünü açıkladı. - DİYARBAKIR


Murat Kurum, Diyarbakır, Çermik, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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