Elazığ'daki depreme ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem , yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sırasında alınan deprem haberinin ardından ilk bilgileri paylaştı.

Bakan Soylu, açıklamasında, "Şu andaki durumu söyleyeyim: Elazığ Sivrice, Elazığ Maden aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pütürge ve Doğanyol, Malatya, buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Yine Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pütürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var. Köylerden sağlıklı bir bilgi almaya çalışıyoruz. Yine Doğanyol da bu şekilde." ifadelerine yer verdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

- Üç bakan Elazığ'daki kriz merkezinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Son bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremde karşılaşılan bölgelerde göçük altında kimse yok. Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışması devam etmektedir." dedi.

Soylu, Elazığ'daki kriz merkezinde yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesindeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Bakan Soylu, "Malatya Afet Koordinasyon Merkezi ile sayın Valimizin verdiği son bilgi çerçevesinde, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşımız yaralanmak suretiyle kendileri müracaat etmişler veya sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3, Elazığ'da 2 ağır yaralımız var." bilgisini de paylaştı.

Olayın duyulduğu saat 20.55'ten bir dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi verdiğini aktaran Soylu, o dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Soylu, geçmişte çok acı tecrübelerin yaşandığını dile getirdi. Daha önce Türkiye'de meydana gelen büyük depremlere değinen Soylu, Türkiye'nin depremle ilgili büyük ve önemli adımlar attığına, devlet olarak yaraları hep sardıklarına işaret etti.

Soylu, Sivrice'de meydana gelen depremin ilk dakikalarından itibaren Türkiye Acil Müdahale Planı'nın tıkır tıkır işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Depremin ardından 40 dakika içerisinde iki insansız hava aracımız, bir de insanlı keşif uçağımız bölgedeydi. Sürekli buraya ve Ankara'daki tüm merkezlerimize görüntüleri aktardılar, yıkılan ve çöken binalar dahil olmak üzere. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştılar. Bunun yanı sıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama-kurtarma birliklerimizin tamamı harekete geçti. Toplam 616 arama-kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü de varmak üzere. Şu anda İstanbul'dan da bir yolcu uçağıyla arama-kurtarma birliği buraya doğru hareket halinde. Bir kargo uçağı da çeşitli araçların ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde. Yine bunun yanı sıra bölgedeki bütün illerimiz, bu konuda AFAD'ın planlamasına göre, Türkiye Acil Müdahale Planı'na göre buraya hazırlıklarını çıkardılar."

- "Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bin"

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 büyük kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhanelerinin depremden etkilenen vatandaşın hizmetine açıldığını belirten Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde misafirhane bulunmaması nedeniyle bölgedeki vatandaşların Malatya merkeze yönlendirildiğini söyledi.

Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kentin olduğunu bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Onları yaklaşık 2-3 ay önce tamamen kalınabilecek bir noktaya getirebilmek için restorasyonunu yapmıştık. Orası da hazır halde durmaktadır. Kızılay ile beraber de gerekli koordinasyonu ve organizasyonu en üst noktada sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar yola çıkan çadır miktarı 2 bindir. Ama yaklaşık 5 bin çadır daha arkadaşlarımız tarafından sevk edilmek için hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. Yine ihtiyaç halinde bu battaniyelerin sayısı da artırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır."

- "Sosyal medyada panik havası yaratanlara tahkikat"

Bakan Soylu, sitem edeceği bir konunun bulunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Biz zor günümüzde birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek, sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, 'Şu anda Elazığ yanıyor' diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyorum hem de bu konuda gerekli tahkikatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi de meseleyi siyasallaştırıp Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette belki bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde olmak günüdür."

İnsanlık adına Elazığ ve Malatya'ya ulaşmak isteyenler olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu meseleyi de iyi bir şekilde koordine etmeliyiz. Buradan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm yerel yönetimlere çağrımızdır. Bu konudaki insani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleşecektir. İhtiyacımız olduğunda oraya müracaat edenleri ihtiyacımız nispetinde buraya sevk edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, depremden etkilenen illere sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderileceğini dile getirdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmaları

Sağlık Bakanı Koca, bölgedeki hastanelerde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz hazır hizmetin başında bulunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, Elazığ'da hastanelere başvuran 405 yaralı olduğunu, 35 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 11'inin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Malatya'da ise müracaat eden yaralı sayısının ise 3'ü ağır olmak üzere 148 olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da toplam 137 ambulansımız mevcut. Bu 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır bir şekilde ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. Bunun dışında 5 tane bölgede zaten UMKE aracımız vardı. 121 UMKE aracı daha ilave etmiş olduk. Ayrıca 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel sayısı da ilave olarak bin 159 kişi oldu."

Koca, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

- "Tüm bakanlıklarımız harekete geçti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayı duyar duymaz Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde ilgili tüm bakanlıklarımız harekete geçtiler." diyen Kurum, Elazığ'daki depremin ardından koordinasyon planının kusursuz şekilde çalıştığını vurguladı.

- "11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar"

Ankara'daki koordinasyon merkeziyle irtibatlı şekilde Elazığ Valiliğinde kurulan koordinasyon merkeziyle uyum halinde tespit çalışmalarına hızlı şekilde başlandığını bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Yapılan ilk çalışmalarında Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunu tespit ettik. Ağır hasarlı, hafif hasarlı binalarımız var. 50 kişilik ekibimiz şu an sahada. İlk etapta kamu binalarımızın tespitini yapıyorlar ki burada yaralı vatandaşlarımıza acil müdahale etmek ve kamu binalarında herhangi bir hasar olup olmadığının tespitini işletiyorlar. Akabinde sabah 07.00 itibarıyla 11 ilden 250'ye yakın ekibimiz sahada olacaklar ve sabah itibarıyla da detaylı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapacağız."

Bakan Kurum, amaçlarının hafta sonuna kadar tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlamak olduğuna dikkati çekerek, altyapı tesisleriyle alakalı herhangi bir zararın söz konusu olmadığını ancak tedbir amaçlı depremin yoğun hissedildiği mahallelerde valilik koordinasyonuyla doğal gaz ve elektrik kesintisine gidildiğini aktardı.

Enkaz kaldırmayla ilgili herhangi araç eksiğinin olmadığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Araç eksiği olması halinde yine afet koordinasyonu çerçevesinde araç takviyesi yapılacaktır. Ben buradan vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor. O yüzden girilmemesi noktasında bu tedbirleri biz alıyoruz ancak ulaşamadığımız yerler varsa da vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla bunları ifade etmek isterim. Biz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 18 yıldır birçok deprem yaşadık. Van'da 23 bin bağımsız bölümden oluşan, sosyal donatılarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla adeta Van'ımızı inşa ettik, ihya ettik. Bingöl'de depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sardık. Simav'da aynı şekilde ve bu noktada ilgili tüm bakanlıklarımız seferberlik halinde. Yine Elazığ'da da Malatya'da da vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa ki bugün biz Manisa'daydık. Manisa'daki depremdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için oraya gittik. Orada ne yaptıysak, bundan önce ne yaptıysak Elazığ'ımızda da Malatya'mızda da aynı şekilde, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ilk önce bu barınma ihtiyaçlarını giderecek hamleleri yapacağız."

Elazığ merkezde TOKİ bünyesinde ürettikleri yaklaşık 400 rezerv konutun bulunduğunu bildiren Kurum, bir kısmının bittiğini bir kısmının da bitme aşamasına geldiğini anlattı.

Malatya Yeşilyurt'ta da 350 konutun yüzde 75 seviyesinde olduğunu dile getiren Kurum, "Dolayısıyla vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde bu konutlara nakledebilecek durumdayız. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretine gideceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamamak için de kararlı bir şekilde köylerimizi, kentlerimizi, ilçelerimizi dönüştürmek durumundayız. Burada da kararlı duruşumuzu sergilemek durumundayız. İnşallah bu süreci de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Askeri birliklerimiz teyakkuz halinde"

İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte bir programda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da deprem haberi sonrası programdan ayrıldıkları sırada gazetecilere açıklama yaptı.

Akar, deprem sonrasında bütün askerlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Sarsıntı büyük olmuş. İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir, değerlendirmesi var. Bunu netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyor. Askeri birliklerimize, kara ve hava birliklerimize, teyakkuz talimatını verdik. Herhangi bir ihtiyaç halinde halkımıza yardım etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan, ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

- "İletişimi olumsuz etkileyen önemli bir durum yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirterek, "Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk. İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz, çadırlar olay yerine sevk edildiğinde hemen kurulumuna başlayacak. İl merkezimizde vatandaşlarımızı barındırmak üzere otellerde ve misafirhanelerde yeteri kadar yerimiz var. Yine eski geçici barınma merkezinde konteynerlerimiz var, orada da yaklaşık 5 bin vatandaşımızı barındıracak yerimiz var. İnşallah bu geceyi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde barınma merkezine aktardığımızda, daha rahatlamış olacağız."

- Pütürge Belediye Başkanı Sülük'ten açıklama

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

Sülük, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçede hasar olduğunu vurgulayan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

- KKTC, Yunanistan ve Kosova'dan geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu kaydetti. Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." açıklaması yaptı.

Kuzey Makedonya: "Türkiye ile dayanışma içindeyiz"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, "(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk: "Türk halkının yanındayız"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.

Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübünden açıklama

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

- Basketbol maçı ertelendi

Bu arada, deprem nedeniyle yarın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

- Türk Kızılayından kan ihtiyacı açıklaması

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin ardından bölgede duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Türk Kızılay resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

- Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan binadan 2 kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

- Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan'ın açıklaması

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe merkezinde çok sayıda binada hasar oluştuğunu belirtti.

Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."

Malatya'da çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de çöken iki katlı evin enkazından 2 kişi kurtarıldı.

AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem esnasında kalp krizi geçiren kişi öldü

Adıyaman'da deprem sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybederken, paniğe kapılan 10 kişi ile toprak evin çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde yaşayan bedensel engelli Mehmet Çetin, deprem sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da deprem esnasında paniğe kapılarak evlerinin balkonundan atlayan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde bugün, yarın ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek." denildi.

TFF'nin internet sitesinde "Acımız büyük" başlığıyla yer alan başsağlığı mesajında ise "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

- Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

Deprem sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, askeri kargo uçaklarına yüklendi. AFAD, UMKE, Ankara İtfaiyesi ve AKUT'tan yaklaşık 100 arama kurtarma personeli ile 3 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu 4 askeri uçak, deprem bölgesine hareket etti.

Battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi ile kurtarma ekipmanlarını taşıyan 4 uçağa ek olarak, AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi ve gerektiğinde ek personelin ilerleyen saatlerde bölgeye sevk edilebileceği belirtildi.

- MSB ve Genelkurmayda kriz masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ'a ulaştırılacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu ifade edildi.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve valiliklerle irtibata geçilerek taleplerin alındığı belirtilen açıklamada, ihtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin hızlı bir şekilde görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk olarak bir genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibinin Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığı, Batman'da görevli bir ANKA insansız hava aracının da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda biri ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesi planlandı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ'a ulaştırılması sağlanacak.

Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

- AFAD: "968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edildi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 118 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, Elazığ'da 403, Malatya'da 148, Diyarbakır'da 13, Adıyaman'da 11, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 33 olmak üzere 651 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman'dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından iki insansız hava aracı (İHA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"39 AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle beslenme, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."