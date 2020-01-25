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Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen haberler üzerine sanatçı Haluk Levent, Bursa'daki konserini iptal etti.

25.01.2020 00:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:26Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen üzerine sanatçı Haluk Levent, 'daki konserini iptal etti. Konseri yapmanın hiçbir anlamının kalmayacağını belirten Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, 'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.



Haluk Levent, Elazığ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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