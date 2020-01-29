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Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu

Burhaniye ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yardım toplamak amacıyla çadır kuruldu.

29.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:54Elazığ'daki depremzedeler için Balıkesir'de yardım çadırı kuruldu
ilçesinde, 'daki depremzedelere yardım toplamak amacıyla çadır kuruldu.
Burhaniye Belediyesinin önündeki meydana kurulan çadırda, kullanılmamış olmak şartıyla vatandaşların getirdiği malzemeler toplanıyor.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların cuma günü Elazığ'a gönderileceğini söyledi.
Deveciler, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Burhaniye Belediyesi olarak yardım elini uzatmamız lazım. Bilhassa özellikle Elazığ'a bir kampanya başlattık. Giyim eşyası ayrıca battaniye, ısınma için soba bağışı topluyoruz. Bilhassa giyim eşyalarının sıfır olmasını istiyoruz. Özellikle hali vakti yerinde vatandaşlarımızın el uzatması lazım. Kampanyamıza büyük destek var." ifadesini kullandı.
Başkan Deveciler, bağışlar arasında tekerlekli sandalyenin de bulunduğunu aktararak, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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