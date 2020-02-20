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Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı

ÇANAKKALE Özel İdaresi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini taşıyan PTT kargoya ait yardım TIR'ı Malatya'nın Darende ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev aldı.

20.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:00Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı

ÇANAKKALE Özel İdaresi'nce 'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini taşıyan PTT kargoya ait yardım TIR'ı 'nın Darende ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen depremzedeler için İl Özel İdaresi'nce toplanan insani yardım malzemelerinin taşındığı PTT kargoya ait TIR'ın motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Sürücü TIR'ı yol kenarına park edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.



Çanakkale, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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