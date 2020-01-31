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Elazığ'daki depremzedelere yardım kampanyasına yoğun destek

Siirt'ten Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası yoğun destek gördü.

31.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:43
'ten 'daki depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası yoğun destek gördü.
Türk Siirt Şubesince, "Siirt'ten Elazığ'a Kardeşlik Elimizi Uzatıyoruz" temasıyla başlatılan kampanyaya vatandaşlar gıda, giyim, ısıtıcı, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri desteğinde bulundu.
Öğrencilerin de destek verdiği kampanyada, Kızılay Şubesinin deposu yardım malzemeleriyle doldu.
Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, yediden yetmişe vatandaşın kampanyaya büyük destek verdiğini söyledi.
Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Altunç, şöyle konuştu:
"Büyük bir duyarlılık gösteren vatandaşlar kendi imkanları çerçevesinde başta gıda olmak üzere battaniye ve ısıtıcı yardımında bulundu. Esnafımız ve vatandaşımız sağ olsunlar çok muazzam bir şekilde destek veriyorlar. Depomuzda yardım malzemeleri doldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Yardımları en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirten Altunç, "Alan Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki kimsesiz Ayşe Çiftçi teyzemiz avucundaki son parayı ve evindeki battaniyeyi depremzedelere ulaştırmak üzere Kızılaya gönderdi. Elazığ depremi tüm halkımız arasında milli bir dayanışmayı sağladı." diye konuştu.
Kızılay gönüllüsü Esra Deniz de kısa süreli kampanyada çok sayıda yardım malzemesinin toplandığını dile getirerek yardımları 15 kişilik Kızılay gönüllüsüyle deprem bölgesine ulaştıracaklarını bildirdi.
Elazığ'daki depremzedelere yardım kampanyasına yoğun destek

Kızılay, Elazığ, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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