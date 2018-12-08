Kadın Doktor ile Sevgilisi, Problem Yaşadıkları Genel Cerrahı Öğrenci Evine Çağırıp Öldürdü

Elazığ'da öğrenci evinde öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi tıp öğrencisi ile doktor sevgilisi gözaltına alındı.

ÖĞRENCİ EVİNE GİDEN DOKTOR, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Bu sırada Fatih Şemsettin A. ise elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTORUN CESEDİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, tıp öğrencisi ve doktor sevgilisini gözaltına aldı. Elinden yaralı olduğu öğrenilen Fatih Şemsettin A. polis eşliğinde tedavi için ambulansla şehir hastanesine, kadın şüphelisi ise asayiş şubesine götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme ekipleriyle cinayet mahallinde inceleme yaptı. 2 saat süren inceleme sonrası Girgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yaşanan olayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'e yapılan menfur saldırı neticesinde hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve üniversitem adına, merhum Doç. Dr. Mustafa Girgin'ne Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık Camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.