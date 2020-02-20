Elazığ'daki duyarlılığa teşekkür etmek için Ankara'ya yürüyor

ELAZIĞ depreminde ablasını kaybeden Emrah Kaplan (48), deprem sonrası bölgeye yapılan yardım seferberliği nedeniyle, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı ve Türk halkına teşekkür etmek için Kocaeli'den Ankara 'ya yürüyüş başlattı.

İzmit'te yaşayan tersane işçisi Emrah Kaplan, Elazığ depremi sırasında Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda ablası Türkan Kaplan'ı kaybetti. Depremden 66 saat sonra enkaz altından çıkarılan ablasının cenazesini defneden Emrah Kaplan, Kocaeli'ye döndükten sonra Elazığ'da yaşadıklarını unutamadı.

Devletin tüm kademeleriyle Elazığ'a yardım etmek için seferber olduğunu ve yardım kamyonlarının yolları kapattığını söyleyen Kaplan, yaşanan bu seferberliğin oluşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet erkanı ve Türk halkına teşekkür etmek için yürüyüş başlattı. Kocaeli'den Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Emrah Kaplan, yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesini beklediğini söyledi.

Yola çıkış sebeplerini anlatan Emrah Kaplan, "Bu fikir depremden dolayı gelişti. Elazığ'daki depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. Oradaki 41'inci cenaze de benimdi. Ablamın evi yıkıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda oturuyordu. Orada bir hafta kaldım. Oradayken dikkatimi çeken şu oldu. Devletin zirvesini gördüm orada. Devletin çalışmasını, yardımları gördüm. Yardım konvoylarından dolayı şehir tıkandı. Gerek devletimiz, gerekse Türk milleti birlikte büyük bir başarı ile Elazığ'a sahip çıktılar. Bunun yanında İçişleri Bakanı'mız 1 aydan beri Elazığ'da, oraya adeta yatağını sermiş. Orada insanlarla ilgileniyor. Sokak sokak, cadde cadde, köy köy geziyor. Onun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanımız da orada.

'DUYARSIZ KALAMAZDIM'

Yapılan çalışmalar karşısında duyarsız kalamadığını söyleyen Kaplan, "Hep birlikte oradaki insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Ben de bunu görünce duygulandım ve bir teşekkür etme ihtiyacı hissettim. Duyarsız kalamazdım. Böyle bir fikir aklıma geldi. Ben buradan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yolda yorulduğum yerde dinleneceğim, acıktığım yerde yemek yiyeceğim. Mutlaka uyuyacağım. Sadece gündüzleri yürümeyi düşünüyorum" dedi.