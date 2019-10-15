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Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına 10 itfaiye ekibi 70 personel ile müdahale ediyor.

15.10.2019 17:51Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına 10 itfaiye ekibi 70 personel ile müdahale ediyor. Dumanlar gökyüzünü kaplarken şehrinde her yerinden göründü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinin 7.kısımda bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile belde ve OSB'den 10 itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği bildirildi. Kentin tüm noktalarından görünen dumanlar, gökyüzünü siyaha bürüdü. Öte yandan aynı fabrikanın daha öncede yandığı öğrenildi - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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