Elazığ'daki Fetö/pdy Operasyonu

Elazığ
merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla 20 Kasım
'da Elazığ merkezli Ankara
, Kırşehir
, İstanbul
, Erzincan
, Amasya
, Edirne
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Kars
'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si muvazzaf 8 astsubay gözaltına alınmıştı.
Elazığ