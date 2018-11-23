Elazığ
'daki FETÖ/PDY operasyonu;7'si muvazzaf, 8 Astsubay adliyeye sevk edildi
ELAZIĞ - Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf,'1'i ihraç edilmiş 8 Astsubay şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler tespit edildi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Ankara
, Kırşehir
, İstanbul
, Erzincan
, Amasya
, Edirne
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Kars
'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si muvazzaf ve 1'i KHK ile ihraç edilmiş toplam 8 Astsubay şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.