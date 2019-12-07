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Elazığ'daki hırsızlık operasyonlarında 4 tutuklama

Elazığ'da hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

07.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:36Elazığ'daki hırsızlık operasyonlarında 4 tutuklama
'da hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde son iki hafta da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10'uda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Şüphelilerin 6 farklı yerden 6 bin TL para, 2 adet motosiklet, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 1 adet cep telefonunu, kapalı kasa bir araç içerisinde piyasa değeri 300 bin TL olan kabloları ve bir mahallede bulunan sokak direklerindeki telefon kablolarını keserek çaldıkları tespit edildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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