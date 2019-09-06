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Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunda hayatını kaybetti

Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunda hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06.09.2019 21:41

Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunda hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Eylül'de Elazığ-Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün ile torunu Resul Berkay Emre'ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada anneanne Özün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve 3 gündür Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 8 yaşındaki Resul Berkay Emre'de bugün hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunda hayatını kaybetti

Berkay Şahin, Elazığ, Yerel

Kaynak: İHA

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