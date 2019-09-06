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Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06.09.2019 21:36 Elazığ'daki kazada anneanneden sonra torunu da hayatını kaybetti
Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ölen anneannenin 8 yaşındaki torunu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Eylül'de Elazığ- Yurtbaşı beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre'ye (8), H.K. idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada anneanne Özün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve 3 gündür Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 8 yaşındaki Resul Berkay Emre'de bugün hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Berkay Şahin, Yurtbaşı, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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