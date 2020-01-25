Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi

AFAD verilerine göre, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

DEPREM SIRASINDA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Deprem sonrası ilk görüntüler sosyal medyaya ve haber ajanslarına düşmeye başladı. Depremin en çarpıcı anı sarsıntı esnasında Kelime-i Şehadet getiren kişi oldu. Videoda, sarsıntı sırasında evdeki eşyaların şiddetli bir şekilde sallandığı ve görüntüleri çeken kişi ile televizyonun yanında bulunan kişinin Kelime-i Şehadet getirdiği görülüyor.