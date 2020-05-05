Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi

Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimiELAZIĞ'da, meslek liselerindeki atölyelerde; günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu ile 3 bin maske üretilerek, koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor.

05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:22
Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi
ELAZIĞ'da, meslek liselerindeki atölyelerde; günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu ile 3 bin maske üretilerek, koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor. Elazığ'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüsle aktif mücadele yürütülüyor. Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan maske ve temizlik malzemelerinin üretimi için çalışmalar kapsamında, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyede günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu üretilirken, Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 3 bin maske üretimi yapılıyor. Dezenfektan ve maske üretimi yapılan okulların atölyelerinde inceleme yapan Vali Yardımcısı Mehmet Güder, çalışmaların, Elazığ'ın gurur kaynağı olduğunu söyledi. Meslek liselerinde üretilen dezenfektan ve maskelerle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının karşılandığını aktaran Güder, "Hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın koordinasyonunda üretim sürecini başlattık. Elazığ'ımızdaki kamu kurumlarımız veya ürün ihtiyacı duyan gerek tüzel gerek özel insanlarımız buradan bu ucuz ve hesaplı temizlik ürünlerini alabilirler" dedi.
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Canpolat ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 100 okuldaki koronavirüsle mücadele amacıyla temizlik ürünlerini üretmek üzere atölye donanımlarını sağladığını söyleyerek, "Atölyemizde bu hafta itibarıyla üretime başlamış olduk. Şu an çamaşır suyu, yüzey dezenfektanı, el sabunu üretiyoruz. Alkol temin ettiğimiz takdirde el dezenfektanı da üreteceğiz. Atölyede günde 2 ton sıvı sabun, 10'ar ton yüzey dezenfektanı ve çamaşır suyu üretimi yapıyoruz. İlerleyen süreçte okullarımızın ve resmi dairelerin sıvı temizlik ürünleri ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız" diye konuştu. Elazığ’daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Elazığ, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Haberler
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Haberler››Güncel››Elazığ'daki meslek liselerinde, dezenfektan ve maske üretimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Ağrı'da polis ve jandarma çocukları oyuncaklarla mutlu etti - Haber 13:50: Çin basını, Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor - Haber 13:49: İrlanda'dan Kars'a gelen 115 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı - Haber 13:49: Garajda okey partisine 63 bin TL ceza - Haber 13:49: Sultangazi'de "Neşeli Etkinlikler Saati" - Haber 13:39: Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek - Ekonomi 12:32: İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor - Haber 12:02: Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor - Haber 11:00: Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı - Haber 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler