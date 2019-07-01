01.07.2019 14:48
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Elazığ'daki orman yangını söndürüldü

Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan Yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek Buğday tarlalarına da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban, Ağın ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ormanlık alanda soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
yangın , elazığ , buğday , keban , 3. Sayfa

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