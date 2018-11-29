Elazığ'daki "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Elazığ
'da Valilik kararıyla Alacakaya
, Arıcak
, Karakoçan
ve Palu
ilçelerindeki bazı bölgelerde başlatılan özel güvenlik bölgesi uygulaması, 15 gün süreyle uzatıldı. Elazığ Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 30 Kasım ve 14 Aralık
tarihlerinde Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır." denildi.
Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesi sınırlarında Gortil ve Herbite yaylaları, Arıcak ilçesi sınırlarında Görese 1-2 bölgesi, Karakoçan sınırlarında Gazdağı-Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar
batısı, Pilavtepe
Bölgesi, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan Doğusu ve Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde de Akdağ
Bölgesi ile Haydar ve Deştibotan yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:44