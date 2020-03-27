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Elazığ'daki silahlı kavga: 3 tutuklama

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

27.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:03
Elazığ'daki silahlı kavga: 3 tutuklama
Elazığ 'da 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak ve pompalı tüfek kullanılan olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri belirlenen şüpheliler K.B., T.O. ve Y.O. düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli bugün emniyette ifadeleri alınmasının ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Selim, kavga, 3. Sayfa

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