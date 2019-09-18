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Elazığ'daki tefecilik operasyonu

Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

18.09.2019 19:10Elazığ'daki tefecilik operasyonu
Elazığ'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da önceki gün düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda boş ve doldurulmuş senet ele geçirilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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