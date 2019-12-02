Haberler » Güncel » Elazığ'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Osmaniye'de defnedildi - Haber

Elazığ'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Osmaniye'de defnedildi

Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Bal'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

02.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28Elazığ'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Osmaniye'de defnedildi
'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Bal'ın cenazesi memleketi 'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Hasan Bal, dün kullandığı 01 ADD 182 plakalı otomobille Karakoçan ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Bal, Karakoçan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bal'ın naaşı, sabah Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesinde düzenlenen askeri törenin ardından kara yoluyla Düziçi'ne bağlı Selverler köyündeki babaevine götürüldü.
Cenaze, helallik alınması sonrası Aydınlar Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bal'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Osmaniye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11 Fırat Nehri'ne kamyonet devrildi, sürücüsü aranıyor - Haber
17:10 CHP'li Öztrak: Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği yapılmalıdır - Haber
17:10 Eski eşinin öldürdüğü Ayşe Tuba, dilekçesinde 'Yalçın'dan korkuyorum' yazmış - Haber
17:10 Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi - Haber
17:10 Türkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldı - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
17:03 Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 17:12:07