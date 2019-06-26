26.06.2019 17:26
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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin kent merkezinde yaptığı çalışmada bazı şüphelilerin sokak satıcıları ile il genelinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen şüpheler uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden Ü.K., C.Ş. ve Ö.F.B. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü , elazığ , operasyon , uyuşturucu , 3. Sayfa

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