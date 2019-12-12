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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Elazığ'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

12.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:42Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı
'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Elazığ'da, dün uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına almış, yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Öte yandan, torbacılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 15 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılmış, şahısların üzerinde yapılan aramada ise 25 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu maddeler bulunmuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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