Haberler » Güncel » Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor - Haber

Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor

Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyorELAZIĞ'da deprem sonrası ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı.

30.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:02
Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor
ELAZIĞ'da deprem sonrası ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı.
'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki 200 okuldan 10'u ağır hasar gördü. Yetkililerce yapılan incelemenin ardından bu okulların yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrası okullarda iş makinalarıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Okullardaki görüntü savaş manzarasını andırdı.
ATATÜRK PORTRESİ OLDUĞU YERDE KALDI
Kentte ağır hasar gören 10 okuldan Üniversite Mahallesi'ndeki 24 derslikli ve üç katlı Elazığ Ortaokulu'nda yıkım çalışmaları sürüyor. Okulun en üst katındaki dersliklerden birinde bulunan Atatürk portresinin olduğu yerde kaldığı görüldü. Savaş alanını andıran okuldaki malzemelerde kullanılamaz hale geldi.
Elazığ depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:12:31