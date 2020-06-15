ELAZIĞ Depremde göçük altında kalan Musa, babaannesini ziyarete gelmiş

Depremde göçük altında kalan Musa, babaannesini ziyarete gelmişBİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız'ın Kocaeli'de yaşadığı, ailesiyle birlikte babaannesini ziyarete geldiği ortaya çıktı.

15.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:23
Depremde göçük altında kalan Musa, babaannesini ziyarete gelmiş
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız'ın Kocaeli'de yaşadığı, ailesiyle birlikte babaannesini ziyarete geldiği ortaya çıktı.
Kocaeli'de oturan İsmail YIldız, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bir süre önce Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar köyünde oturan annesini ziyarete geldi. Dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, ev yıkıldı, İsmail Yıldız'ın oğlu Musa göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından göçük altında çıkarılan Musa Yıldız, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakımında tedavisi süren Musa Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kocaeli'de mobilya ustası olduğunu belirten İsmail Yıldız, oğlunun tedavisinde destek olanlara teşekkür etti. Yıldız, "Depremin olduğu anda evde değildim. Eve geldiğimde Musa'yı Karlıova'daki hastaneye götürmüşlerdi. Oğlumun tedavisi için çaba sarf eden herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Musa Yıldız'ın ziyaret eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, aileye geçmiş olsun dileklerini illetti. Musa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Demirdağ, "Yüzünde bir yaralanması var, organ hasarı açısından özellikle depremden sonra belli bir dönem crush sendromu dediğimiz yönden izlenmesi gerekiyor. Şu anda hayati tehlikesi yok, şuuru açık, yemesi içmesi de doğal bir şekilde. İnşallah bundan sonra takip edilecek" diye konuştu. ELAZIĞ Depremde göçük altında kalan Musa, babaannesini ziyarete gelmiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Musa Yıldız, Karlıova, Kocaeli, Güncel, Haber

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