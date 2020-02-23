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Elazığ depremi için özel klip

Elazığ yöresi türkülerinden "Hüseynik", deprem görüntüleriyle klip haline getirildi.

23.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:19Elazığ depremi için özel klip
yöresi türkülerinden "Hüseynik", deprem görüntüleriyle klip haline getirildi.

24 Ocak'da meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve 'da 41 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev ise ağır hasar görmüştü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ve devletin desteğiyle Elazığ'da yeni konutlar inşa edilecek. Bu süreçte Elazığlıların maddi yardımlar kadar manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu düşünen ses sanatçısı Ekrem Düzgünoğlu ve yönetmen Faysal Tokmak, Elazığ yöresinin en bilinen türkülerinden "Hüseynik"i aranje edip, deprem görüntüleriyle klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip izleyenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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