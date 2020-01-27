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Elazığ depremi nedeniyle Tekirdağ'daki konserler iptal edildi

Ülkeyi yasa boğan Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ'daki Konserler ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.

27.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:50Elazığ depremi nedeniyle Tekirdağ'daki konserler iptal edildi
Ülkeyi yasa boğan 'daki 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle 'daki Konserler ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "28 Ocak Salı günü düzenlenecek olan "Tanbüri Cemil Bey Eserleri Konseri" Elazığ ve 'da yaşanan üzücü deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konserin tarih ve saati ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önemle duyurulur" denildi.

nedeniyle daha öncede Tekirdağ'daki bazı konserler ve etkinlikler iptal edilmişti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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