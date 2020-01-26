Elazığ depremi sonrası afetzedelere hayvan ve yem desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 6.8'lik depremde, Elazığ ve Malatya 'da hayvanları telef olanlara hayvan ile yem desteğine bugün başlanacağı, ilk etapta 130 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elazığ merkezli depremde kentte 48 ahırın yıkıldığı, 196 büyükbaş ve küçükbaşın telef olduğu; Malatya'da ise 95 ahırda hasar oluştuğu ve 76 büyükbaş ve küçükbaş ile 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirtildi. Halka telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra çadır hayvan barınağı ve yem desteğinin de verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bugün itibari ile başlayan ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülecek. Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile depremin hemen ardından, bölgedeki Bakanlığımıza bağlı tüm misafirhaneler vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş, ayrıca yine Bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de yaraları sarmak ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edilmiştir."